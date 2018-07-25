Апокалипсис в Киеве: столицу накрыл невероятный ливень с грозой, затопив улицы и парализовав движение (фото, видео)

17:38, 25 июля 2018
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Сильный ливень, сопровождавшийся грозой и градом, парализовал движение на киевских дорогах, буквально смыв все, что стояло на его пути.

Переход через проспект Победы на КПИ / фото Alexandr Zolotko
Переход через проспект Победы на КПИ / фото Alexandr Zolotko

Сегодня, 25 июля, Киев накрыл невероятныйливень с грозой и градом.

Соответствующие фото и видео природного катаклизма публикуют пользователи соцсетей.

Последствия мощного дождя в Киеве не заставили долго ждать. Вот так, к примеру, ливень затопил киевскую Шулявку.

Вот еще несколько апокалиптических видео с Шулявки. Очень красивый искусственный водопад в подземном переходе.

Вот что происходит с подземным переходом после ливня при забитых ливнестоках. Это, кстати, тоже Шулявка.

"Малый бизнес" пал перед силой стихии / фото Типичный Киев
"Малый бизнес" пал перед силой стихии / фото Типичный Киев

А на фото ниже видно, как поток воды блокирует доступ людей, ждущих на остановке, к подъехавшему трамваю. Эта "река" образовалась на улице Глыбочицкой, соединяющей Подол и Лукьяновку.

Потоп на Глыбочицкой / фото facebook.com/KyivOperativ
Потоп на Глыбочицкой / фото facebook.com/KyivOperativ

Видимо, киевским автомобилистам и гостям столицы придется получать еще и права на управление водным транспортом.

Подтопило также и пересечение улиц Гаврилишина и Ярмолы. Как добавляет Валерия Удовенко в Facebook, "в переходе около КПИ по коленко воды".

Пересечение Гаврилишина и Ярмолы / фото Lera Udovenko
Пересечение Гаврилишина и Ярмолы / фото Lera Udovenko

Вот кстати фото из перехода на КПИ. Продавец очков поднял бы сегодня кассу за счет зонтов и надувных лодок, но кто ж знал...

Идти или не идти - вот в чем вопрос / фото Alexandr Zolotko
Идти или не идти - вот в чем вопрос / фото Alexandr Zolotko
В переходе на КПИ нашлись смельчаки / фото Alexandr Zolotko
В переходе на КПИ нашлись смельчаки / фото Alexandr Zolotko
Ливень отмывает деньги / фото Alexandr Zolotko
Ливень отмывает деньги / фото Alexandr Zolotko

Туннель на перекрестке возле метро Дорожогичи оказался практически полностью затоплен, из-за чего образовались огромные пробки. Почему-то никто из водителей не рискнул проверить свои нервы в подводном автомобилеплавании.

Дорогожичи "прекрасны" после ливня / фото Анастасія Сироткіна
Дорогожичи "прекрасны" после ливня / фото Анастасія Сироткіна

Страдает от сильного ливня и Куренёвка. Там, впрочем как и по всему городу, где прошел освежающий дождик, затруднено движение не только частного транспорта, но и общественного.

На пересечении улиц Сырецкой и Кирилловской ничего нового - тут снова потоп / фото Stanislav Shepeliev
На пересечении улиц Сырецкой и Кирилловской ничего нового - тут снова потоп / фото Stanislav Shepeliev
Пробка перед Сырецкой уже есть, и это еще не час пик / фото Stanislav Shepeliev
Пробка перед Сырецкой уже есть, и это еще не час пик / фото Stanislav Shepeliev

Не сложно догадаться, что сильный ливень, сопровождавшийся грозой и градом, парализовал движение на киевских дорогах. Город стал в пробках в ожидании, пока ливнестоки все же справятся с потоком воды. Либо же лужи сами высохнут...

Не только вода лилась на головы киевлян, но и падали ветки / фото Alexandr Bosenko
Не только вода лилась на головы киевлян, но и падали ветки / фото Alexandr Bosenko

А теперь немного юмора.

Погода этим летом пока что не особо радовала солнечными деньками, и фестивалям под открытым небом приходится непросто / изображение Ivan Marunych
Погода этим летом пока что не особо радовала солнечными деньками, и фестивалям под открытым небом приходится непросто / изображение Ivan Marunych

В целом, движение в столице парализовано.

Киев парализовал сильный ливень / фото Alexandr Bosenko
Киев парализовал сильный ливень / фото Alexandr Bosenko

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