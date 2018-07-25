Апокалипсис в Киеве: столицу накрыл невероятный ливень с грозой, затопив улицы и парализовав движение (фото, видео)
Сильный ливень, сопровождавшийся грозой и градом, парализовал движение на киевских дорогах, буквально смыв все, что стояло на его пути.
Сегодня, 25 июля, Киев накрыл невероятныйливень с грозой и градом.
Соответствующие фото и видео природного катаклизма публикуют пользователи соцсетей.
Последствия мощного дождя в Киеве не заставили долго ждать. Вот так, к примеру, ливень затопил киевскую Шулявку.
Вот еще несколько апокалиптических видео с Шулявки. Очень красивый искусственный водопад в подземном переходе.
Вот что происходит с подземным переходом после ливня при забитых ливнестоках. Это, кстати, тоже Шулявка.
А на фото ниже видно, как поток воды блокирует доступ людей, ждущих на остановке, к подъехавшему трамваю. Эта "река" образовалась на улице Глыбочицкой, соединяющей Подол и Лукьяновку.
Видимо, киевским автомобилистам и гостям столицы придется получать еще и права на управление водным транспортом.
Подтопило также и пересечение улиц Гаврилишина и Ярмолы. Как добавляет Валерия Удовенко в Facebook, "в переходе около КПИ по коленко воды".
Вот кстати фото из перехода на КПИ. Продавец очков поднял бы сегодня кассу за счет зонтов и надувных лодок, но кто ж знал...
Туннель на перекрестке возле метро Дорожогичи оказался практически полностью затоплен, из-за чего образовались огромные пробки. Почему-то никто из водителей не рискнул проверить свои нервы в подводном автомобилеплавании.
Страдает от сильного ливня и Куренёвка. Там, впрочем как и по всему городу, где прошел освежающий дождик, затруднено движение не только частного транспорта, но и общественного.
Не сложно догадаться, что сильный ливень, сопровождавшийся грозой и градом, парализовал движение на киевских дорогах. Город стал в пробках в ожидании, пока ливнестоки все же справятся с потоком воды. Либо же лужи сами высохнут...
А теперь немного юмора.
В целом, движение в столице парализовано.
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