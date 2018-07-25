В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +27°
Завтра в столице снова ожидаются осадки.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 июля, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +27°.
Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер восточный, до 2,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:13, а зайдет в 20:54.
Как сообщал УНИАН, 26 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +32°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +19°
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Днепр+31°... +19°
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Донецк+30°... +19°
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Житомир+25°... +19°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+24°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+28°... +19°
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Луганск+31°... +19°
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Луцк+24°... +18°
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Львов+23°... +18°
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Николаев+24°... +17°
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Одесса+29°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+25°... +18°
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Симферополь+31°... +18°
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Сумы+28°... +19°
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Тернополь+24°... +18°
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Харьков+30°... +20°
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Херсон+25°... +20°
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Хмельницкий+25°... +18°
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Черкассы+29°... +20°
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Чернигов+27°... +19°
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Черновцы+25°... +18°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 92 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 95 %
Восход: 06:04
Закат 20:27
Видимость: 8 км
Фаза луны:
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