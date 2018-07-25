Завтра практически по всей Украине пройдут дожди с грозами (карта)

16:30, 25 июля 2018
62
0

На юге и востоке жара до +32°.

Завтра в Украине ожидаются грозы / Фото УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +32°.

Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине

На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +32°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.

В северных областях грозы. Температура до +27°. В центре пройдут дожди, температура до +31°.

Согласно народному прогнозу, 26 июля — Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой — на дождливую осень.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Спасатели обнаружили тела семи погибших после обрушения плотины в Лаосе Спасатели обнаружили тела семи погибших после обрушения плотины в Лаосе
Синоптик спрогнозировал "температурные сюрпризы" в августе Синоптик спрогнозировал "температурные сюрпризы" в августе
Из-за непогоды в Украине без света остались 66 населенных пунктов Из-за непогоды в Украине без света остались 66 населенных пунктов
Между пожарами и потопами: погода на планете устроила «истерику» (видео) Между пожарами и потопами: погода на планете устроила «истерику» (видео)
В Греции почти 200 человек пострадали из-за лесных пожаров В Греции почти 200 человек пострадали из-за лесных пожаров
Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине
Сегодня в Украине пройдут дожди, местами до +32° (карта) Сегодня в Украине пройдут дожди, местами до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
92 %
753 мм
3.5 м/с
95 %
Лента новостей