Завтра практически по всей Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На юге и востоке жара до +32°.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +32°.
Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине
На востоке без осадков, температура до +32°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +32°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.
В северных областях грозы. Температура до +27°. В центре пройдут дожди, температура до +31°.
Согласно народному прогнозу, 26 июля — Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой — на дождливую осень.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 26 июля
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Погода в Украине
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Винница+26°... +19°
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Днепр+31°... +19°
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Донецк+30°... +19°
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Житомир+25°... +19°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+24°... +16°
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Киев+27°... +19°
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Кировоград+28°... +19°
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Луганск+31°... +19°
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Луцк+24°... +18°
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Львов+23°... +18°
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Николаев+24°... +17°
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Одесса+29°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+25°... +18°
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Симферополь+31°... +18°
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Сумы+28°... +19°
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Тернополь+24°... +18°
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Харьков+30°... +20°
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Херсон+25°... +20°
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Хмельницкий+25°... +18°
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Черкассы+29°... +20°
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Чернигов+27°... +19°
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Черновцы+25°... +18°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 92 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 95 %
Восход: 06:04
Закат 20:27
Видимость: 8 км
Фаза луны:
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