Лесной пожар в Греции показали из космоса (фото)

15:55, 25 июля 2018
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Фотографии сделал спутник Sentinel 2.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Масштабные лесные пожары в Греции, которые унесли жизни более 70 человек, показали из космоса.

В Греции почти 200 человек пострадали из-за лесных пожаров

Соответствующие фото были сделаны спутником Sentinel 2 и опубликованы в Twitter Copernicus EU.

На данный момент известно о 74 погибших в результате пожаров. Почти 200 человек получили ожоги разной степени тяжести и находятся в больницах.

Пока причины возгорания неизвестны.

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