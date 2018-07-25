Лесной пожар в Греции показали из космоса (фото)
Фотографии сделал спутник Sentinel 2.
Масштабные лесные пожары в Греции, которые унесли жизни более 70 человек, показали из космоса.
В Греции почти 200 человек пострадали из-за лесных пожаров
Соответствующие фото были сделаны спутником Sentinel 2 и опубликованы в Twitter Copernicus EU.
На данный момент известно о 74 погибших в результате пожаров. Почти 200 человек получили ожоги разной степени тяжести и находятся в больницах.
Our thoughts are with those affected by the #wildfires in Greece ??— Copernicus EU (@CopernicusEU) 24 июля 2018 г.
The images we posted yesterday are not from the deadly fire, but from one west of #Athens#Sentinel2 will only make an overpass over the worse hit area, #Marathon/Nea Makri, tomorrow#πυρκαγιών #φωτια #αττικη pic.twitter.com/lACkLLY5m4
Пока причины возгорания неизвестны.
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