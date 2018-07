Лесной пожар в Греции показали из космоса (фото)

Масштабные лесные пожары в Греции, которые унесли жизни более 70 человек, показали из космоса.

Соответствующие фото были сделаны спутником Sentinel 2 и опубликованы в Twitter Copernicus EU.

На данный момент известно о 74 погибших в результате пожаров. Почти 200 человек получили ожоги разной степени тяжести и находятся в больницах.

Our thoughts are with those affected by the #wildfires in Greece ??

The images we posted yesterday are not from the deadly fire, but from one west of #Athens#Sentinel2 will only make an overpass over the worse hit area, #Marathon/Nea Makri, tomorrow#πυρκαγιών #φωτια #αττικη pic.twitter.com/lACkLLY5m4