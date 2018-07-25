Спасатели обнаружили тела семи погибших после обрушения плотины в Лаосе
Еще 20 человек числятся пропавшими без вести.
Спасателям удалось обнаружить семь тел погибших при наводнении после обрушения строящейся плотины на юге Лаоса.
В результате наводнений и оползней во Вьетнаме погибли 27 человек
Еще 20 человек числятся пропавшими без вести, передает Xinhua со ссылкой на правительство страны.
Обрушение плотины гидроэлектростанции Сепиан-Се Нам Ной вызвало паводок в восьми деревнях в районе Санамсай провинции Аттапы на юге Лаоса. Всего от наводнения пострадали более 4 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в результате катастрофы сотни людей пропали без вести.
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