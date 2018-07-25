Спасатели обнаружили тела семи погибших после обрушения плотины в Лаосе

Еще 20 человек числятся пропавшими без вести.

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Спасателям удалось обнаружить семь тел погибших при наводнении после обрушения строящейся плотины на юге Лаоса.

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Еще 20 человек числятся пропавшими без вести, передает Xinhua со ссылкой на правительство страны.

Обрушение плотины гидроэлектростанции Сепиан-Се Нам Ной вызвало паводок в восьми деревнях в районе Санамсай провинции Аттапы на юге Лаоса. Всего от наводнения пострадали более 4 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в результате катастрофы сотни людей пропали без вести.