Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней в четырех областях Украины сохранится пожарная опасность.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"25-27 июля в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской, 26-27 июля и в Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июля почти по всей Украине ожидаются грозы, град и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.