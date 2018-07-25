Синоптик спрогнозировал "температурные сюрпризы" в августе

По прогнозам синоптика, будет только два периода в августе, когда температура будет доходить до 31 градуса, но они очень короткие: по 3-4 дня.

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Прохладных дней в июле уже больше не стоит ждать, однако август принесет температурные сюрпризы.

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Об этом в интервью "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

"Такая погода, как наблюдается сейчас и будет до конца недели, была в моих расчетах, поэтому ничего неожиданного не происходит. Но вот август просчитывается очень прохладный, в сравнении с августами предыдущих лет, когда последний месяц лета был жарче, чем июнь и июль. Среднесуточные температуры августа будут около 24-26 градусов. Правда, будет два периода в месяце, когда температура будет доходить до 31 градуса, но они очень короткие: по 3-4 дня. Кстати, засухи в августе тоже не просчитывается", - сказал он.