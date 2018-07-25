Из-за непогоды в Украине без света остались 66 населенных пунктов

12:36, 25 июля 2018
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Больше всего пострадала Львовская область: там без электроэнергии остались 32 населенных пункта.

Без света остались 66 населенных пунктов / Фото УНИАН
Без света остались 66 населенных пунктов / Фото УНИАН

Вследствие осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине обесточены 66 населенных пунктов в пяти областях.

Сегодня в Украине пройдут дожди, местами до +32° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, без света во Львовской области осталось 32 н.п., Киевской – 22 н.п., Черновицкой – 6 н.п., Луганской – 4 н.п. и Днепропетровской – 2 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 25 июля почти по всей Украине ожидаются грозы, град и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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