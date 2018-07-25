Между пожарами и потопами: погода на планете устроила «истерику» (видео)

В Швеции бушуют пожары, Япония задыхается от аномальной жары, Украину затапливает, а в Франции выпал густой град размером с теннисный мяч.

В Японии температура превысила 41 градус, погибли десятки людей. Власть призывает не выходить из дома, улицы охлаждают льдом и водой.

Греция просит международной помощи, чтобы справиться с большим пожаром в окрестностях столицы. По меньшей мере 50 человек погибли, более 150 – в тяжелом состоянии.

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Через чрезвычайно сухую и жаркую погоду страдает от огня и Швеция. В стране горят более 20 гектаров лесов. Таких масштабных лесных пожаров в стране не было уже 12 лет.

В Британии опасаются неурожая. Через практическое отсутствие дождей в городских парках пожелтевшая и выгоревшая трава.

До Франции на несколько часов вернулась зима. На западе страны - выпал густой град размером с теннисный мяч.

Украина тоже регулярно оказывается под водой. В Киеве автомобили утопают в лужах на дорогах, которые образовались за мощных ливней.