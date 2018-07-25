Между пожарами и потопами: погода на планете устроила «истерику» (видео)
В Швеции бушуют пожары, Япония задыхается от аномальной жары, Украину затапливает, а в Франции выпал густой град размером с теннисный мяч.
В Японии температура превысила 41 градус, погибли десятки людей. Власть призывает не выходить из дома, улицы охлаждают льдом и водой.
Греция просит международной помощи, чтобы справиться с большим пожаром в окрестностях столицы. По меньшей мере 50 человек погибли, более 150 – в тяжелом состоянии.
В Греции почти 200 человек пострадали из-за лесных пожаров
Через чрезвычайно сухую и жаркую погоду страдает от огня и Швеция. В стране горят более 20 гектаров лесов. Таких масштабных лесных пожаров в стране не было уже 12 лет.
В Британии опасаются неурожая. Через практическое отсутствие дождей в городских парках пожелтевшая и выгоревшая трава.
До Франции на несколько часов вернулась зима. На западе страны - выпал густой град размером с теннисный мяч.
Украина тоже регулярно оказывается под водой. В Киеве автомобили утопают в лужах на дорогах, которые образовались за мощных ливней.
Погода в Украине
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Винница+25°... +18°
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Днепр+29°... +19°
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Донецк+29°... +19°
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Житомир+27°... +19°
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Запорожье+32°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+26°... +19°
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Кировоград+30°... +19°
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Луганск+29°... +19°
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Луцк+24°... +18°
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Львов+23°... +18°
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Николаев+27°... +19°
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Одесса+28°... +19°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+25°... +18°
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Симферополь+31°... +18°
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Сумы+26°... +19°
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Тернополь+24°... +18°
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Харьков+29°... +20°
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Херсон+30°... +20°
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Хмельницкий+25°... +18°
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Черкассы+28°... +20°
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Чернигов+26°... +19°
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Черновцы+25°... +18°