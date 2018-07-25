Мощные дожди обрушились на Пекин

11:41, 25 июля 2018
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Местами выпало почти 140 мм осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На Пекин (Китай) и соседние районы 24 июля обрушились сильные дожди, вызванные тайфуном "Ампил".

Жертвами наводнений на севере Китая стали 12 человек

Из-за непогоды были задержаны авиарейсы, людей, которые оказались в опасности, эвакуировали, передает Синьхуа со ссылкой на местные ведомства по борьбе с наводнениями.

До полудня в городе выпало 34 мм осадков. Максимальный объем - 139,8 мм - был зафиксирован в районе Тунчжоу.

Более 18 тысяч человек эвакуировали, 165 туристических объектов по всему городу были закрыты. В некоторых районах произошли наводнения.

Напомним, число жертв наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном во Вьетнаме, увеличилось до 27 человек, семеро все еще числятся пропавшими без вести.

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