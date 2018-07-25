"Торнадо, 500 метров от нас": рыбаки сняли на видео два смерча в Черном море
Мужчины рыбачили в Черном море рядом с городом Геленджик. Сначала они заметили поблизости крупный смерч белого цвета. А потом, чуть дальше от них, образовался еще один, но уже меньшего размера.
Рыбаки в Черном море сняли уникальное природное явление - сразу два смерча. Один из них находился всего в 500 метрах от мужчин.
В сети появилось видео, как смерч в Одесской области поднял в воздух подростка
Видео опубликовано в Facebook ТОКmedia. Мужчины рыбачили в Черном море рядом с городом Геленджик. Сначала они заметили поблизости крупный смерч белого цвета. А потом, чуть дальше от них, образовался еще один, но уже меньшего размера.
Природные явления продержались над водой 30 минут. В результате появления смерчей никто не пострадал.
Ранее у берегов курортного Бердянска заметили смерч.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +18°
-
Днепр+29°... +19°
-
Донецк+29°... +19°
-
Житомир+27°... +19°
-
Запорожье+31°... +20°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+26°... +19°
-
Кировоград+30°... +19°
-
Луганск+29°... +19°
-
Луцк+24°... +18°
-
Львов+23°... +17°
-
Николаев+29°... +19°
-
Одесса+28°... +19°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+26°... +18°
-
Симферополь+30°... +19°
-
Сумы+26°... +19°
-
Тернополь+24°... +17°
-
Харьков+29°... +20°
-
Херсон+30°... +20°
-
Хмельницкий+25°... +18°
-
Черкассы+28°... +20°
-
Чернигов+26°... +19°
-
Черновцы+26°... +18°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 91 %
Давление: 752 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков: 97 %
Восход: 06:04
Закат 20:27
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей