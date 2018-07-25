"Торнадо, 500 метров от нас": рыбаки сняли на видео два смерча в Черном море

Мужчины рыбачили в Черном море рядом с городом Геленджик. Сначала они заметили поблизости крупный смерч белого цвета. А потом, чуть дальше от них, образовался еще один, но уже меньшего размера.

Рыбаки не пострадали / фото facebook.com/TOKmedia

Рыбаки в Черном море сняли уникальное природное явление - сразу два смерча. Один из них находился всего в 500 метрах от мужчин.

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Видео опубликовано в Facebook ТОКmedia. Мужчины рыбачили в Черном море рядом с городом Геленджик. Сначала они заметили поблизости крупный смерч белого цвета. А потом, чуть дальше от них, образовался еще один, но уже меньшего размера.

Природные явления продержались над водой 30 минут. В результате появления смерчей никто не пострадал.

Ранее у берегов курортного Бердянска заметили смерч.