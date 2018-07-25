"Торнадо, 500 метров от нас": рыбаки сняли на видео два смерча в Черном море

11:37, 25 июля 2018
280
0

Мужчины рыбачили в Черном море рядом с городом Геленджик. Сначала они заметили поблизости крупный смерч белого цвета. А потом, чуть дальше от них, образовался еще один, но уже меньшего размера.

Рыбаки не пострадали / фото facebook.com/TOKmedia
Рыбаки не пострадали / фото facebook.com/TOKmedia

Рыбаки в Черном море сняли уникальное природное явление - сразу два смерча. Один из них находился всего в 500 метрах от мужчин.

В сети появилось видео, как смерч в Одесской области поднял в воздух подростка

Видео опубликовано в Facebook ТОКmedia. Мужчины рыбачили в Черном море рядом с городом Геленджик. Сначала они заметили поблизости крупный смерч белого цвета. А потом, чуть дальше от них, образовался еще один, но уже меньшего размера.

Природные явления продержались над водой 30 минут. В результате появления смерчей никто не пострадал.

Ранее у берегов курортного Бердянска заметили смерч.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Мощные дожди обрушились на Пекин Мощные дожди обрушились на Пекин
Сегодня в Украине пройдут дожди, местами до +32° (карта) Сегодня в Украине пройдут дожди, местами до +32° (карта)
В Индонезии произошло мощное землетрясение В Индонезии произошло мощное землетрясение
В результате наводнений и оползней во Вьетнаме погибли 27 человек В результате наводнений и оползней во Вьетнаме погибли 27 человек
В Японии за сутки от жары погибли 13 человек В Японии за сутки от жары погибли 13 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Количество жертв лесного пожара в Греции возросло до 50 человек (фоторепортаж) Количество жертв лесного пожара в Греции возросло до 50 человек (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
91 %
752 мм
2.8 м/с
97 %
Лента новостей