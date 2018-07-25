В Греции почти 200 человек пострадали из-за лесных пожаров

10:38, 25 июля 2018
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На данный момент причина пожара неизвестна.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

74 человека погибли, почти 200 получили ожоги в результате лесных пожаров, которые бушуют в Греции.

В Греции количество жертв лесных пожаров возросло до 74 человек

Жертвами стали дети и старики, курорт, на котором произошла трагедия, был популярен и у пенсионеров и как место каникул школьников, сообщает Euronews.

На данный момент причина пожара неизвестна. По последним данным, погибли 74 человек, но поисковые работы продолжаются, так что власти не исключают, что количество жертв может увеличиться. Почти 200 человек доставлены в больницы с ожогами разной степени тяжести.

Напомним, из-за пожаров восемь граждан Украины изъявили желание выехать из города Кинета в Афины.

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