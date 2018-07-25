Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине
Гроз не будет только в западных областях.
Сегодня, 25 июля, почти по всей Украине ожидаются грозы, град и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня в Украине пройдут дожди, местами до +32° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Днем 25 июля в Украине грозы, кроме западной части, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, ливень, прошедший в Киеве в понедельник, 23 июля, затопил улицу в районе метро "Левобережная". Так, на улице Сверстюка образовалась огромная лужа, машинам приходилось практически "плыть" по дороге.
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