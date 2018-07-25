Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине

Гроз не будет только в западных областях.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Сегодня, 25 июля, почти по всей Украине ожидаются грозы, град и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 25 июля в Украине грозы, кроме западной части, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ливень, прошедший в Киеве в понедельник, 23 июля, затопил улицу в районе метро "Левобережная". Так, на улице Сверстюка образовалась огромная лужа, машинам приходилось практически "плыть" по дороге.