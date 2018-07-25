В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +27°

08:30, 25 июля 2018
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Вечером в столице до +23°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +27°.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер восточный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:13, а зайдет в 20:54.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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