Сегодня в Украине пройдут дожди, местами до +32° (карта)

Самая жаркая погода ожидается на юге.

Сегодня в Украине ожидаются дожди с грозами / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.

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На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +32°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях грозы. Температура до +27°. В центре пройдут дожди, температура до +30°.

Прогноз на 25 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 июля — Прокла. На святого Прокла — великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман — к дождю.

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