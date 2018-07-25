Сегодня в Украине пройдут дожди, местами до +32° (карта)
Самая жаркая погода ожидается на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.
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На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +32°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.
В северных областях грозы. Температура до +27°. В центре пройдут дожди, температура до +30°.
Согласно народному прогнозу, 25 июля — Прокла. На святого Прокла — великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман — к дождю.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +18°
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Днепр+28°... +19°
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Донецк+27°... +18°
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Житомир+26°... +19°
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Запорожье+30°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +16°
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Киев+26°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+28°... +19°
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Луцк+24°... +18°
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Львов+23°... +17°
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Николаев+30°... +20°
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Одесса+29°... +19°
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Полтава+27°... +19°
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Ровно+26°... +18°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+27°... +18°
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Тернополь+25°... +17°
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Харьков+27°... +20°
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Херсон+31°... +20°
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Хмельницкий+25°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+25°... +18°
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Черновцы+26°... +18°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 91 %
Давление: 753 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков: 97 %
Восход: 06:04
Закат 20:27
Видимость: 16 км
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