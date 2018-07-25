В Греции количество жертв лесных пожаров возросло до 74 человек

01:47, 25 июля 2018
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Из-за пожаров восемь граждан Украины изъявили желание выехать из города Кинета в Афины.

REUTERS
REUTERS

По меньшей мере 74 человека погибли из-за лесных пожаров близ столицы Греции Афин.

Об этом заявил премьер-министр страны Ципрас, объявляя трехдневный национальный траур, сообщает Радио Свобода.

«Греция переживает ужасную трагедию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Греции в связи с изнурительной жарой вспыхнуло несколько лесных пожаров, самый большой - в селе Мати близ Афин.

Греция попросила другие страны о помощи в борьбе с огнем. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман направил письмо греческому коллеге Ципрасу с предложением помощи.

Как сообщил в комментарии УНИАН заместитель директора департамента - начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, из-за пожаров восемь граждан Украины изъявили желание выехать из города Кинета, где уже было ликвидировано стихийное бедствие, в Афины.

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