Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +27°
В столице снова ожидается гроза.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +27°.
В Украине объявили штормовое предупреждение
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер восточный, до 2,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:13, а зайдет в 20:54.
Как сообщал УНИАН, в среду, 25 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +17°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+29°... +18°
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Житомир+23°... +18°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+26°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+27°... +19°
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Луцк+25°... +18°
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Львов+24°... +17°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +18°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+25°... +17°
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Симферополь+28°... +19°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+31°... +20°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+23°... +17°
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Черкассы+30°... +19°
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Чернигов+25°... +19°
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Черновцы+23°... +18°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 96 %
Давление: 754 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 06:03
Закат 20:28
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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