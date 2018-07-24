Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +27°

17:00, 24 июля 2018
9
0

В столице снова ожидается гроза.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко

Согласно данным Погода УНИАН, 25 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +27°.

В Украине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер восточный, до 2,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:13, а зайдет в 20:54.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В результате наводнений и оползней во Вьетнаме погибли 27 человек В результате наводнений и оползней во Вьетнаме погибли 27 человек
В Японии за сутки от жары погибли 13 человек В Японии за сутки от жары погибли 13 человек
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +25° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +25°
Сегодня в Украине продолжатся дожди, местами температура до +30° (карта) Сегодня в Украине продолжатся дожди, местами температура до +30° (карта)
Жертвами лесных пожаров в Греции стали по меньшей мере 20 человек, более 100 пострадавших Жертвами лесных пожаров в Греции стали по меньшей мере 20 человек, более 100 пострадавших
В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары (фотогалерея) В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары (фотогалерея)
Ливень в Киеве: из-за сильного дождя в столице затопило автобус с пассажирами (видео) Ливень в Киеве: из-за сильного дождя в столице затопило автобус с пассажирами (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
96 %
754 мм
5.0 м/с
98 %
Лента новостей