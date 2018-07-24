В Украине завтра пройдут дожди с грозами, на юге жара до +32° (видеопрогноз)

16:30, 24 июля 2018
38
0

Осадки ожидаются практически по всей стране.

Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.

В Украине объявили штормовое предупреждение

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +32°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях грозы. Температура до +27°. В центре пройдут дожди, температура до +30°.

Согласно народному прогнозу, 25 июля — Прокла. На святого Прокла — великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман — к дождю.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Индонезии произошло мощное землетрясение В Индонезии произошло мощное землетрясение
В результате наводнений и оползней во Вьетнаме погибли 27 человек В результате наводнений и оползней во Вьетнаме погибли 27 человек
В Японии за сутки от жары погибли 13 человек В Японии за сутки от жары погибли 13 человек
Количество жертв лесного пожара в Греции возросло до 50 человек (фоторепортаж) Количество жертв лесного пожара в Греции возросло до 50 человек (фоторепортаж)
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +25° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +25°
Ливень в Киеве: из-за сильного дождя в столице затопило автобус с пассажирами (видео) Ливень в Киеве: из-за сильного дождя в столице затопило автобус с пассажирами (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
96 %
754 мм
5.0 м/с
98 %
Лента новостей