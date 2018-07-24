В Индонезии произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 24 июля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 114 км на запад от острова Тернате. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, количество пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло 287 человек.