В Индонезии произошло мощное землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Во вторник, 24 июля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,6.
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 114 км на запад от острова Тернате. Очаг землетрясения залегал на глубине 38,4 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, количество пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло 287 человек.
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