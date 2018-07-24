В результате наводнений и оползней во Вьетнаме погибли 27 человек
Дожди на севере Вьетнама продолжатся до начала августа.
Число жертв наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном во Вьетнаме, увеличилось до 27 человек, семеро все еще числятся пропавшими без вести.
На Филиппинах 720 тысяч человек пострадали из-за тропического циклона
Некторые районы столицы Ханоя все еще остаются затопленными, сообщает Reuters со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями страны.
Из-за разгула стихии больше всего пострадала провинция Йенбай, где погибли 13 человек, 18 получили ранения. Наводнения и оползни повредили и затопили 12 тысяч домов и 90 тысяч га сельскохозяйственных культур.
По прогнозам метеорологов, дожди на севере Вьетнама продолжатся до начала августа.
Напомним, 12 человек погибли в результате наводнений в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +16°
-
Днепр+29°... +19°
-
Донецк+30°... +18°
-
Житомир+23°... +17°
-
Запорожье+32°... +19°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+24°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+31°... +19°
-
Луцк+24°... +18°
-
Львов+23°... +17°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+29°... +17°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+25°... +17°
-
Симферополь+28°... +19°
-
Сумы+28°... +19°
-
Тернополь+23°... +17°
-
Харьков+30°... +19°
-
Херсон+29°... +19°
-
Хмельницкий+23°... +17°
-
Черкассы+28°... +19°
-
Чернигов+24°... +18°
-
Черновцы+24°... +18°