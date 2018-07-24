В результате наводнений и оползней во Вьетнаме погибли 27 человек

14:01, 24 июля 2018
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Дожди на севере Вьетнама продолжатся до начала августа.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Число жертв наводнений и оползней, вызванных тропическим циклоном во Вьетнаме, увеличилось до 27 человек, семеро все еще числятся пропавшими без вести.

На Филиппинах 720 тысяч человек пострадали из-за тропического циклона

Некторые районы столицы Ханоя все еще остаются затопленными, сообщает Reuters со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Из-за разгула стихии больше всего пострадала провинция Йенбай, где погибли 13 человек, 18 получили ранения. Наводнения и оползни повредили и затопили 12 тысяч домов и 90 тысяч га сельскохозяйственных культур.

По прогнозам метеорологов, дожди на севере Вьетнама продолжатся до начала августа.

Напомним, 12 человек погибли в результате наводнений в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

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