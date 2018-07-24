В Японии за сутки от жары погибли 13 человек

12:54, 24 июля 2018
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Всего с 16 июля жертвами жары стали 65 человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

За сутки 23 июля в Японии из-за жары погибли 13 человек, более двух тысяч доставили в больницу с тепловым ударом.

Жертвами лесных пожаров в Греции стали по меньшей мере 20 человек, более 100 пострадавших

В префектуре Сайтама в понедельник температура поднялась до 41,1 градуса Цельсия, установив новый исторический рекорд для страны, передает Xinhua со ссылкой на метеослужбу Японии.

В то же время в Токио температура воздуха впервые превысила 40 градусов.

За 16-22 июля во всей Японии по меньшей мере 21 тыс. человек было доставлено в больницу с тепловым ударом, 65 из них скончались.

Напомним, количество жертв лесного пожара в Греции возросло до 50 человек, еще более 150 пострадали.

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