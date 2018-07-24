В Японии за сутки от жары погибли 13 человек
Всего с 16 июля жертвами жары стали 65 человек.
За сутки 23 июля в Японии из-за жары погибли 13 человек, более двух тысяч доставили в больницу с тепловым ударом.
Жертвами лесных пожаров в Греции стали по меньшей мере 20 человек, более 100 пострадавших
В префектуре Сайтама в понедельник температура поднялась до 41,1 градуса Цельсия, установив новый исторический рекорд для страны, передает Xinhua со ссылкой на метеослужбу Японии.
В то же время в Токио температура воздуха впервые превысила 40 градусов.
За 16-22 июля во всей Японии по меньшей мере 21 тыс. человек было доставлено в больницу с тепловым ударом, 65 из них скончались.
Напомним, количество жертв лесного пожара в Греции возросло до 50 человек, еще более 150 пострадали.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +16°
-
Днепр+29°... +19°
-
Донецк+30°... +18°
-
Житомир+23°... +17°
-
Запорожье+32°... +19°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+24°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+31°... +19°
-
Луцк+24°... +18°
-
Львов+23°... +17°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+29°... +17°
-
Полтава+28°... +19°
-
Ровно+25°... +17°
-
Симферополь+28°... +19°
-
Сумы+28°... +19°
-
Тернополь+23°... +17°
-
Харьков+30°... +19°
-
Херсон+29°... +19°
-
Хмельницкий+23°... +17°
-
Черкассы+28°... +19°
-
Чернигов+24°... +18°
-
Черновцы+24°... +18°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 96 %
Давление: 755 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 06:03
Закат 20:28
Видимость: 3.2 км
Фаза луны:
Лента новостей