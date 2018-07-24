Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

11:53, 24 июля 2018
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Пожарная опасность сохраняется на юге и в Кировоградской области.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Во вторник, 24 июля, в южных областях Украины сохранится пожарная опасность самого высокого уровня.

Сегодня в Украине продолжатся дожди, местами температура до +30° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"24 июля в большинстве районов южных и Кировоградской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля в Украине ожидаются грозы и сильные дожди, объявлено штормовое предупреждение.

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