Количество жертв лесного пожара в Греции возросло до 50 человек (фоторепортаж)
В Греции из-за изнурительной жары вспыхнули несколько пожаров, самый больший - в селе Мати вблизи Афин.
Количество жертв лесного пожара в Греции возросло до 50 человек, еще более 150 пострадали.
Об этом сообщает Reuters.
Пожар в курортной деревне Мати, примерно в 29 км к востоку от Афин, стал самым страшным в стране с августа 2007 года, когда погибли десятки людей.
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Лесной пожар вспыхнул вечером 23 июля.
Ранее сегодня пресс-секретарь правительства Димитрис Цанакопулос сообщил о по меньшей мере 24 погибших и более 100 пострадавших
Как сообщал УНИАН, в Греции из-за изнурительной жары вспыхнули несколько пожаров, самый больший - в селе Мати вблизи Афин.
Греция попросила другие страны о помощи в борьбе с огнем.
По предварительным данным МИД, граждан Украины среди пострадавших в результате масштабных пожаров в Греции нет.
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