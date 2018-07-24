Количество жертв лесного пожара в Греции возросло до 50 человек (фоторепортаж)

11:07, 24 июля 2018
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В Греции из-за изнурительной жары вспыхнули несколько пожаров, самый больший - в селе Мати вблизи Афин.

Лесной пожар в Греции / REUTERS
Лесной пожар в Греции / REUTERS

Количество жертв лесного пожара в Греции возросло до 50 человек, еще более 150 пострадали.

Об этом сообщает Reuters.

Пожар в курортной деревне Мати, примерно в 29 км к востоку от Афин, стал самым страшным в стране с августа 2007 года, когда погибли десятки людей.

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Лесной пожар вспыхнул вечером 23 июля.

Ранее сегодня пресс-секретарь правительства Димитрис Цанакопулос сообщил о по меньшей мере 24 погибших и более 100 пострадавших 

Как сообщал УНИАН, в Греции из-за изнурительной жары вспыхнули несколько пожаров, самый больший - в селе Мати вблизи Афин.

Греция попросила другие страны о помощи в борьбе с огнем.

По предварительным данным МИД, граждан Украины среди пострадавших в результате масштабных пожаров в Греции нет.

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