Жертвами наводнений на севере Китая стали 12 человек

Еще трое числятся пропавшими без вести.

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12 человек погибли в результате наводнений в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

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Еще три человека числятся пропавшим без вести, передает Синьхуа со ссылкой на районный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

В городах Баяннур и Баотоу дожди не прекращаются, местами выпало более 100 мм осадков. Синоптики предупреждают о возможности наводнений и сходов оползней.

Улучшения погоды в ближайшие дни не ожидается.

Напомним, из-за сильных ливней, вызванных тропическим циклоном, на Филиппинах погибли пять человек, 720 тысяч пострадали.