Жертвами наводнений на севере Китая стали 12 человек
Еще трое числятся пропавшими без вести.
12 человек погибли в результате наводнений в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Жертвами наводнений в Китае стали 12 человек
Еще три человека числятся пропавшим без вести, передает Синьхуа со ссылкой на районный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.
В городах Баяннур и Баотоу дожди не прекращаются, местами выпало более 100 мм осадков. Синоптики предупреждают о возможности наводнений и сходов оползней.
Улучшения погоды в ближайшие дни не ожидается.
Напомним, из-за сильных ливней, вызванных тропическим циклоном, на Филиппинах погибли пять человек, 720 тысяч пострадали.
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