В Украине объявили штормовое предупреждение

В Карпатах ожидаются сильные дожди.

В Украине ожидаются сильные дожди / УНИАН

Сегодня, 24 июля, в Украине ожидаются грозы и сильные дожди, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"24 июля днем в Украине грозы, утром и днем в прикарпатских областях сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 23 июля из-за дождя затопило дороги, возле станций метро "Левобережная" и "Черниговская" образовались пробки.