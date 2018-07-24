В Украине объявили штормовое предупреждение
В Карпатах ожидаются сильные дожди.
Сегодня, 24 июля, в Украине ожидаются грозы и сильные дожди, объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня в Украине продолжатся дожди, местами температура до +30° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"24 июля днем в Украине грозы, утром и днем в прикарпатских областях сильные дожди", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве 23 июля из-за дождя затопило дороги, возле станций метро "Левобережная" и "Черниговская" образовались пробки.
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