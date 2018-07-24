В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +25°

08:30, 24 июля 2018
20
0

Вечером в столице до +22°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 июля, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +25°.

В Киеве из-за ливня затопило дороги: возле "Левобережной" образовалась пробка (видео)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +22°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 1,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:12, а зайдет в 20:55.

Как сообщал УНИАН, 24 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Сегодня в Украине продолжатся дожди, местами температура до +30° (карта) Сегодня в Украине продолжатся дожди, местами температура до +30° (карта)
В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары (фотогалерея) В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары (фотогалерея)
В Киеве завтра до +25°, пройдет дождь В Киеве завтра до +25°, пройдет дождь
Завтра в Украине пройдет дождь с грозой, температура до +30° (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдет дождь с грозой, температура до +30° (видеопрогноз)
Ливень в Киеве превратил улицу возле "Левобережной" в сплошную лужу: образовалась пробка (видео) Ливень в Киеве превратил улицу возле "Левобережной" в сплошную лужу: образовалась пробка (видео)
Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта) Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)
Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
95 %
754 мм
5.9 м/с
98 %
Лента новостей