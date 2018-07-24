Сегодня в Украине продолжатся дожди, местами температура до +30° (карта)
По всей стране будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.
В Киеве из-за ливня затопило дороги: возле "Левобережной" образовалась пробка (видео)
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +30°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +25°.
В северных областях грозы. Температура до +25°. В центре пройдут дожди, температура до +30°.
Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +16°
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Днепр+29°... +19°
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Донецк+30°... +18°
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Житомир+23°... +17°
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Запорожье+29°... +19°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+24°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +19°
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Луцк+24°... +17°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+29°... +19°
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Одесса+29°... +17°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+25°... +17°
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Симферополь+29°... +18°
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Сумы+28°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+29°... +19°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницкий+23°... +17°
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Черкассы+28°... +19°
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Чернигов+24°... +18°
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Черновцы+24°... +18°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 95 %
Давление: 754 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 06:03
Закат 20:28
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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