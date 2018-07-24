Сегодня в Украине продолжатся дожди, местами температура до +30° (карта)

08:07, 24 июля 2018
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По всей стране будет жарко.

В Украине ожидаются грозы / Фото УНИАН
В Украине ожидаются грозы / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

В Киеве из-за ливня затопило дороги: возле "Левобережной" образовалась пробка (видео)

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +30°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +25°.

В северных областях грозы. Температура до +25°. В центре пройдут дожди, температура до +30°.

Прогноз на 24 июля / УНИАН
Прогноз на 24 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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