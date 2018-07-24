Сегодня в Украине продолжатся дожди, местами температура до +30° (карта)

По всей стране будет жарко.

В Украине ожидаются грозы / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

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На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +30°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +25°.

В северных областях грозы. Температура до +25°. В центре пройдут дожди, температура до +30°.

Прогноз на 24 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

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