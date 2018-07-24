Жертвами лесных пожаров в Греции стали по меньшей мере 20 человек, более 100 пострадавших

07:56, 24 июля 2018
45
0

Среди пострадавших 16 детей.

Лесной пожар в Греции / REUTERS
Лесной пожар в Греции / REUTERS

В результате лесных пожаров в Греции погибли по меньшей мере 20 человек, еще более сотни получили ранения.

Как сообщает BBC со ссылкой на местные власти, большинство жертв оказались в ловушке на морском курорте Мати, всего в 40 км к северо-востоку от Афин, и погибли в своих домах или в автомобилях.

Отмечается, что среди более сотни пострадавших в результате пожара 16 детей. 11 человек находятся в тяжелом состоянии.

Запад США страдает от лесных пожаров

Также продолжается операция по поиску 10-ти туристов, которые спасались от огня на лодке. Жители наиболее пострадавших районов также были вынуждены убегать в море, чтобы спастись от пожара.

Как сообщал УНИАН, возле столицы Греции, Афин, вспыхнули мощные лесные пожары. Густой дым, образованный в результате пожара, который распространился над столицей Греции, также накрыл одну из греческих магистралей, по которой ежедневно десятки тысяч водителей добираются до полуострова Пелопоннес.

Из-за неконтролируемого катаклизма жители региона оказались в опасности. Местные власти призывают людей покидать дома и бежать от пожара.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +25° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +25°
Сегодня в Украине продолжатся дожди, местами температура до +30° (карта) Сегодня в Украине продолжатся дожди, местами температура до +30° (карта)
Жертвами лесных пожаров в Греции стали по меньшей мере 20 человек, более 100 пострадавших Жертвами лесных пожаров в Греции стали по меньшей мере 20 человек, более 100 пострадавших
Завтра в Украине пройдет дождь с грозой, температура до +30° (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдет дождь с грозой, температура до +30° (видеопрогноз)
В Киеве из-за ливня затопило дороги: возле "Левобережной" образовалась пробка (видео) В Киеве из-за ливня затопило дороги: возле "Левобережной" образовалась пробка (видео)
На Филиппинах 720 тысяч человек пострадали из-за тропического циклона На Филиппинах 720 тысяч человек пострадали из-за тропического циклона
Жертвами тайфуна "Шонтинь" во Вьетнаме стали восемь человек Жертвами тайфуна "Шонтинь" во Вьетнаме стали восемь человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
95 %
754 мм
5.9 м/с
98 %
Лента новостей