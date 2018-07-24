Жертвами лесных пожаров в Греции стали по меньшей мере 20 человек, более 100 пострадавших
Среди пострадавших 16 детей.
В результате лесных пожаров в Греции погибли по меньшей мере 20 человек, еще более сотни получили ранения.
Как сообщает BBC со ссылкой на местные власти, большинство жертв оказались в ловушке на морском курорте Мати, всего в 40 км к северо-востоку от Афин, и погибли в своих домах или в автомобилях.
Отмечается, что среди более сотни пострадавших в результате пожара 16 детей. 11 человек находятся в тяжелом состоянии.
Запад США страдает от лесных пожаров
Также продолжается операция по поиску 10-ти туристов, которые спасались от огня на лодке. Жители наиболее пострадавших районов также были вынуждены убегать в море, чтобы спастись от пожара.
Как сообщал УНИАН, возле столицы Греции, Афин, вспыхнули мощные лесные пожары. Густой дым, образованный в результате пожара, который распространился над столицей Греции, также накрыл одну из греческих магистралей, по которой ежедневно десятки тысяч водителей добираются до полуострова Пелопоннес.
Из-за неконтролируемого катаклизма жители региона оказались в опасности. Местные власти призывают людей покидать дома и бежать от пожара.
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