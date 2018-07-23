В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары (фотогалерея)

22:10, 23 июля 2018
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Из-за задымления дороги в Пелопоннес было отменено движение автомобилей и поездов.

Пожар в поселке Кінета / REUTERS
Пожар в поселке Кінета / REUTERS

Возле столицы Греции, Афин, вспыхнули мощные лесные пожары.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что пожар разгорелся в курортном поселке Кинета в 54 километрах от Афин. Густой дым, образовавшийся в результате пожара, распространился над столицей Греции, а также накрыл одну из греческих магистралей, которой ежедневно десятки тысяч водителей добираются до полуострова Пелопоннес.

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Из-за неконтролируемого катаклизма жители региона оказались в опасности. Местные власти призывают людей покидать дома и бежать от пожара.

"Люди должны бежать, закрывать свои дома и просто бежать. Люди не могут терпеть так много дыма в течение многих часов. Это экстремальная ситуация", - сказал руководитель пожарных служб.

Сообщается, что позже возник еще один пожар - к северу от Афин. Десятки домов могут быть повреждены или разрушены.

Из-за задымления дороги в Пелопоннес было отменено движение автомобилей и поездов.

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