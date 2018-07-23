Ливень в Киеве: из-за сильного дождя в столице затопило автобус с пассажирами (видео)
Из-за дождя затопило дороги, возле станций метро "Левобережная " и "Черниговская" образовались пробки.
Ливень, который прошел в Киеве в понедельник, 23 июля, затопил улицу в районе метро Левобережная.
Соответствующее видео опубликовала на своей странице в Facebook жительница столицы.
Видео: Facebook Каролина Малина
На видео видно, что на улице Сверстюка образовалась огромная лужа, машинам приходилось практически "плыть" по дороге.
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На кадрах также видно, что автобус, который пытался проехать лужу, затопило дождевой водой. Вода попала в салон сквозь щели в закрытых дверях.
Ранее сообщалось, что в Киеве 23 июля из-за дождя затопило дороги, возле станций метро "Левобережная " и "Черниговская" образовались пробки.
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