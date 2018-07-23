В Киеве завтра до +25°, пройдет дождь

17:00, 23 июля 2018
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Дождь будет идти в течение всего дня.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 июля, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +25°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +22°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, до 1,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:12, а зайдет в 20:55.

Как сообщал УНИАН, 24 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

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