Завтра в Украине пройдет дождь с грозой, температура до +30° (видеопрогноз)
По всей стране будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.
Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +30°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +25°.
В северных областях грозы. Температура до +25°. В центре пройдут дожди, температура до +30°.
Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 24 июля
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+28°... +19°
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Донецк+29°... +17°
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Житомир+23°... +18°
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Запорожье+30°... +19°
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Ивано-Франковск+24°... +16°
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Киев+24°... +18°
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Кировоград+29°... +18°
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Луганск+30°... +19°
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Луцк+23°... +18°
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Львов+24°... +17°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +18°
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Полтава+27°... +18°
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Ровно+23°... +17°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+24°... +17°
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Тернополь+24°... +17°
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Харьков+29°... +19°
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Херсон+31°... +19°
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Хмельницкий+24°... +17°
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Черкассы+25°... +18°
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Чернигов+23°... +18°
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Черновцы+25°... +18°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 97 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 06:02
Закат 20:29
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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