Завтра в Украине пройдет дождь с грозой, температура до +30° (видеопрогноз)

16:30, 23 июля 2018
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По всей стране будет жарко.

Завтра в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +30°.

Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Температура до +30°. 

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +25°.

В северных областях грозы. Температура до +25°. В центре пройдут дожди, температура до +30°.

Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

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