Синоптики предупреждают о пожарной опасности на юге Украины

15:31, 23 июля 2018
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Пожарная опасность достигает чрезвычайного уровня.

На юге сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
На юге сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 23 июля, в южных областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"23 июля в большинстве районов южных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля в Украине ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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