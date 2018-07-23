Ливень в Киеве превратил улицу возле "Левобережной" в сплошную лужу: образовалась пробка (видео)

14:51, 23 июля 2018
242
0

Сегодня в Киеве прошел сильный дождь, на вторую половину дня синоптики также обещают ливень, ветер – 2-5 м/сек.

Станция метро Левобережная стоит в пробке / Скриншот видео "Киев оперативный"
Станция метро Левобережная стоит в пробке / Скриншот видео "Киев оперативный"

В Киеве на станции метро «Левобережная» улица под мостом превратилась в сплошную лужу.

Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)

Об этом сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Facebook, опубликовав видео залитой водой улицы под эстакадой.

«Станция метро Левобережная стоит в пробке, под мостом метро всё залито. Объезжайте!», – предупреждают водителей в сообществе.

Отметим, сегодня в Киеве прошел сильный дождь, на вторую половину дня синоптики также обещают ливень, ветер – 2-5 м/сек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности на юге Украины Синоптики предупреждают о пожарной опасности на юге Украины
Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта) Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)
Жертвами тайфуна "Шонтинь" во Вьетнаме стали восемь человек Жертвами тайфуна "Шонтинь" во Вьетнаме стали восемь человек
Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине
В Иране произошло третье за сутки землетрясение, есть пострадавшие В Иране произошло третье за сутки землетрясение, есть пострадавшие
На Шанхай надвигается тайфун "Ампил", эвакуировали более 190 тысяч человек На Шанхай надвигается тайфун "Ампил", эвакуировали более 190 тысяч человек
Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
97 %
752 мм
3.8 м/с
98 %
Лента новостей