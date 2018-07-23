Ливень в Киеве превратил улицу возле "Левобережной" в сплошную лужу: образовалась пробка (видео)
Сегодня в Киеве прошел сильный дождь, на вторую половину дня синоптики также обещают ливень, ветер – 2-5 м/сек.
В Киеве на станции метро «Левобережная» улица под мостом превратилась в сплошную лужу.
Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)
Об этом сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Facebook, опубликовав видео залитой водой улицы под эстакадой.
«Станция метро Левобережная стоит в пробке, под мостом метро всё залито. Объезжайте!», – предупреждают водителей в сообществе.
Отметим, сегодня в Киеве прошел сильный дождь, на вторую половину дня синоптики также обещают ливень, ветер – 2-5 м/сек.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +17°
-
Днепр+28°... +19°
-
Донецк+29°... +17°
-
Житомир+23°... +18°
-
Запорожье+30°... +19°
-
Ивано-Франковск+24°... +16°
-
Киев+24°... +18°
-
Кировоград+29°... +18°
-
Луганск+30°... +19°
-
Луцк+23°... +18°
-
Львов+24°... +17°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+31°... +18°
-
Полтава+27°... +18°
-
Ровно+23°... +17°
-
Симферополь+29°... +16°
-
Сумы+24°... +17°
-
Тернополь+24°... +17°
-
Харьков+29°... +19°
-
Херсон+31°... +19°
-
Хмельницкий+24°... +17°
-
Черкассы+25°... +18°
-
Чернигов+23°... +18°
-
Черновцы+25°... +18°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 97 %
Давление: 752 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 06:02
Закат 20:29
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей