Ливень в Киеве превратил улицу возле "Левобережной" в сплошную лужу: образовалась пробка (видео)

Сегодня в Киеве прошел сильный дождь, на вторую половину дня синоптики также обещают ливень, ветер – 2-5 м/сек.

Станция метро Левобережная стоит в пробке / Скриншот видео "Киев оперативный"

В Киеве на станции метро «Левобережная» улица под мостом превратилась в сплошную лужу.

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Об этом сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Facebook, опубликовав видео залитой водой улицы под эстакадой.

«Станция метро Левобережная стоит в пробке, под мостом метро всё залито. Объезжайте!», – предупреждают водителей в сообществе.

Отметим, сегодня в Киеве прошел сильный дождь, на вторую половину дня синоптики также обещают ливень, ветер – 2-5 м/сек.