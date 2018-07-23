В Киеве из-за ливня затопило дороги: возле "Левобережной" образовалась пробка (видео)

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Из-за дождя дороги в Киеве затопило / facebook.com Андрей Фоменко

В Киеве 23 июля из-за дождя затопило дороги, возле станций метро "Левобережная " и "Черниговская" образовались пробки.

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Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Сильный дождь затопил часть дорог. Больше всего пострадали районы станций "Левобережная " и "Черниговская"

"Станция метро "Левобережная" стоит в пробке, под мостом Метро все залито. Объезжайте!", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля в Украине ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.