В Киеве из-за ливня затопило дороги: возле "Левобережной" образовалась пробка (видео)

14:30, 23 июля 2018
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Автомобили движутся вплавь.

Из-за дождя дороги в Киеве затопило / facebook.com Андрей Фоменко
Из-за дождя дороги в Киеве затопило / facebook.com Андрей Фоменко

В Киеве 23 июля из-за дождя затопило дороги, возле станций метро "Левобережная " и "Черниговская" образовались пробки.

Сегодня в Киеве пройдет дождь, днем до +24°

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Сильный дождь затопил часть дорог. Больше всего пострадали районы станций "Левобережная " и "Черниговская"

"Станция метро "Левобережная" стоит в пробке, под мостом Метро все залито. Объезжайте!", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля в Украине ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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