В Киеве из-за ливня затопило дороги: возле "Левобережной" образовалась пробка (видео)
Автомобили движутся вплавь.
В Киеве 23 июля из-за дождя затопило дороги, возле станций метро "Левобережная " и "Черниговская" образовались пробки.
Сегодня в Киеве пройдет дождь, днем до +24°
Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
Сильный дождь затопил часть дорог. Больше всего пострадали районы станций "Левобережная " и "Черниговская"
"Станция метро "Левобережная" стоит в пробке, под мостом Метро все залито. Объезжайте!", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 июля в Украине ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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