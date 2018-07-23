На Филиппинах 720 тысяч человек пострадали из-за тропического циклона

13:59, 23 июля 2018
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Во многих провинциях объявлено чрезвычайное положение.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за сильных ливней, вызванных тропическим циклоном, на Филиппинах погибли пять человек, 720 тысяч пострадали.

На Шанхай надвигается тайфун "Ампил", эвакуировали более 190 тысяч человек

Люди погибли в провинциях Горная, Восточный Негрос, Антике и Западный Негрос. 230 тысяч людей укрылись в эвакуационных центрах, передает Xinhua со ссылкой на правительство Филиппин.

Из-за разгула стихии во многих провинциях объявлено чрезвычайное положение.

Напомним, восемь человек погибли в результате наводнений, вызванных тайфуном "Шонтинь" во Вьетнаме.

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