На Филиппинах 720 тысяч человек пострадали из-за тропического циклона
Во многих провинциях объявлено чрезвычайное положение.
Из-за сильных ливней, вызванных тропическим циклоном, на Филиппинах погибли пять человек, 720 тысяч пострадали.
На Шанхай надвигается тайфун "Ампил", эвакуировали более 190 тысяч человек
Люди погибли в провинциях Горная, Восточный Негрос, Антике и Западный Негрос. 230 тысяч людей укрылись в эвакуационных центрах, передает Xinhua со ссылкой на правительство Филиппин.
Из-за разгула стихии во многих провинциях объявлено чрезвычайное положение.
Напомним, восемь человек погибли в результате наводнений, вызванных тайфуном "Шонтинь" во Вьетнаме.
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