Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)

В пятницу местами до +34°.

На этой неделе дожди в Украине продолжатся / Фото: Алексей Лымаренко

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, сохранится жаркая погода.

В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге до +32°, в остальных регионах до +23°...+30°.

Прогноз на 23 июля / УНИАН

Во вторник, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами. На юге до +30°.

Прогноз на 24 июля / УНИАН

В среду, 25 июля, пройдут дожди с грозами. Теплее всего будет на востоке - до +33°. В остальных регионах до +31°.

Прогноз на 25 июля / УНИАН

В четверг также ожидаются грозы. Ночью по стране +15°…+22°, днем на востоке до +34°.

Прогнз на 26 июля / УНИАН

В пятницу пройдут дожди. На востоке и юге до +34°, в остальных регионах до +31°.

Прогноз на 27 июля / УНИАН

28 и 29 июля в Украине ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +18°, на остальной территории +19°…+20°. Днем температура по стране +28°...+33°. В воскресенье ночью на западе до +17°, днем в Украине от +28° до +33°.

Прогноз на 28 июля / УНИАН

Прогноз на 29 июля / УНИАН

Народный прогноз

23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню. 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

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25 июля — на Прокла. На святого Прокла — великие росы. На Прокла над лесом туман — к дождю.

26 июля — Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой — на дождливую осень. 27 июля - день Акили. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.

28 июля — Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета. 29 июля— Афиногена священномученика. Сегодня лето перешагнуло знойный порог. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают.

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