Погода на неделю: в Украине будет жарко и с грозовыми дождями (карта)
В пятницу местами до +34°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, сохранится жаркая погода.
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге до +32°, в остальных регионах до +23°...+30°.
Во вторник, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами. На юге до +30°.
В среду, 25 июля, пройдут дожди с грозами. Теплее всего будет на востоке - до +33°. В остальных регионах до +31°.
В четверг также ожидаются грозы. Ночью по стране +15°…+22°, днем на востоке до +34°.
В пятницу пройдут дожди. На востоке и юге до +34°, в остальных регионах до +31°.
28 и 29 июля в Украине ожидаются осадки. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +18°, на остальной территории +19°…+20°. Днем температура по стране +28°...+33°. В воскресенье ночью на западе до +17°, днем в Украине от +28° до +33°.
Народный прогноз
23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню. 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.
Синоптики предупреждают о грозах, град и сильном ветре в Украине
25 июля — на Прокла. На святого Прокла — великие росы. На Прокла над лесом туман — к дождю.
26 июля — Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой — на дождливую осень. 27 июля - день Акили. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.
28 июля — Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета. 29 июля— Афиногена священномученика. Сегодня лето перешагнуло знойный порог. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+28°... +19°
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Донецк+29°... +17°
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Житомир+23°... +18°
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Запорожье+30°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +16°
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Киев+24°... +18°
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Кировоград+29°... +18°
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Луганск+30°... +19°
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Луцк+24°... +18°
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Львов+24°... +17°
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Николаев+31°... +19°
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Одесса+31°... +18°
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Полтава+27°... +18°
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Ровно+24°... +17°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+26°... +18°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+28°... +19°
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Херсон+31°... +19°
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Хмельницкий+24°... +17°
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Черкассы+25°... +18°
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Чернигов+23°... +18°
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Черновцы+25°... +18°