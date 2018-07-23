Жертвами тайфуна "Шонтинь" во Вьетнаме стали восемь человек
Еще 20 человек числятся пропавшими без вести.
Восемь человек погибли в результате наводнений, вызванных тайфуном "Шонтинь" во Вьетнаме.
На Шанхай надвигается тайфун "Ампил", эвакуировали более 190 тысяч человек
Еще 20 человек числятся пропавшими без вести, передает Синьхуа со ссылкой на Центральный руководящий комитет по предотвращению и контролю стихийный бедствий Вьетнама.
Дожди и наводнения разрушили большое количество домов, повредили дороги и поля. Больше всего из-за разгула стихии пострадала провинция Йенбай, где погибли шесть человек, 18 пропали без вести.
Напомним, на провинцию Ганьсу в северо-западном Китае обрушились мощные дожди с грозой, выпало более 100 мм осадков.
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