Жертвами тайфуна "Шонтинь" во Вьетнаме стали восемь человек

Еще 20 человек числятся пропавшими без вести.

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Восемь человек погибли в результате наводнений, вызванных тайфуном "Шонтинь" во Вьетнаме.

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Еще 20 человек числятся пропавшими без вести, передает Синьхуа со ссылкой на Центральный руководящий комитет по предотвращению и контролю стихийный бедствий Вьетнама.

Дожди и наводнения разрушили большое количество домов, повредили дороги и поля. Больше всего из-за разгула стихии пострадала провинция Йенбай, где погибли шесть человек, 18 пропали без вести.

Напомним, на провинцию Ганьсу в северо-западном Китае обрушились мощные дожди с грозой, выпало более 100 мм осадков.