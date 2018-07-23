Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине
Ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.
Сегодня, 23 июля, в Украине ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +31° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Днем 23 июля в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, 21 июля в Чернигове ливень стал причиной подтопления домохозяйств и подвалов в многоквартирных домах. В городе в результате интенсивных осадков произошло подтопление 13 частных дворов на нескольких улицах.
Также в результате непогоды были подтоплены многие дворы и дороги Киева.
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