Синоптики предупреждают о грозах, град и сильном ветре в Украине

09:40, 23 июля 2018
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Ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Почти по всей Украине ожидаются грозы / фото УНИАН
Почти по всей Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Сегодня, 23 июля, в Украине ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +31° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 23 июля в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 23 июля, в столице пройдет дождь, температура до +24°. Ветер западный и северо-западный, 3,4 м/сек.

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