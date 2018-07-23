Сегодня в Киеве пройдет дождь, днем до +24°

Вечером в столице до +21°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 июля, в столице пройдет дождь, температура до +24°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:08, а зайдет в 20:59.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +31°.

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