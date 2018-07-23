Сегодня в Киеве пройдет дождь, днем до +24°
Вечером в столице до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 июля, в столице пройдет дождь, температура до +24°.
Последствия дождей в Киеве: в сети появилась карта мест, которые чаще всего затапливает
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 3,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:08, а зайдет в 20:59.
Как сообщал УНИАН, 23 июля в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +31°.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +16°
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Днепр+28°... +18°
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Донецк+30°... +17°
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Житомир+23°... +17°
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Запорожье+30°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +16°
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Киев+24°... +18°
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Кировоград+29°... +17°
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Луганск+30°... +19°
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Луцк+24°... +18°
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Львов+24°... +17°
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Николаев+31°... +19°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+26°... +19°
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Ровно+24°... +17°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+26°... +18°
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Тернополь+23°... +17°
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Харьков+27°... +19°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +17°
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Черкассы+25°... +17°
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Чернигов+23°... +18°
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Черновцы+25°... +18°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 98 %
Давление: 750 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 06:02
Закат 20:29
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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