В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +31° (карта)

08:10, 23 июля 2018
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Сегодня будет жарко.

Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН
Сегодня в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 июля в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +31°.

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +31°. Жителей южных регионов также ожидают дожди. Температура до +31°.

На западе Украины грозы. Температура до +27°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +27°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +29°.

Прогноз на 23 июля / УНИАН
Прогноз на 23 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.

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