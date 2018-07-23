В Иране произошло четвертое землетрясение за сутки: число пострадавших возросло до 287 человек

00:55, 23 июля 2018
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Жителям провинции, которые остались без домов, предоставлено жилье

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Количество пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло 287 человек. Об этом сообщает IRIB со ссылкой на данные экстренных служб. 

Медицинскую помощь получили восемь человек, еще пятеро были госпитализированы. В районе происшествия продолжают работать медики и экстренные службы, говорится в сообщении.

Жителям провинции, которые остались без домов, предоставлено жилье. Ведутся ремонтные работы. На данный момент электричество есть почти во всех поселениях. 

Напомним, ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в западном Иране в воскресенье, травмировав по меньшей мере 128 человек. Это уже 4 за сутки землетрясение.

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