В Японии жертвами жары стали около 30 человек

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В Японии жара уже унесла почти 30 жизней, тысячи человек госпитализированы. Большинство умерших - пожилые люди, но есть и дети.

Так, 6-летний мальчик во время урока на улице не пережил солнечного удара, передает ТСН.

Отмечается, что на этой неделе в центральных регионах Японии столбики термометра доползли до 40 градусов, поэтому власти советуют людям быть крайне осторожными - избегать перегрева и больше пить воды.

Также японцы спасаются от природной аномалии зонтиками и мини-вентиляторами. В общественных местах на людей сверху распыляют холодную воду.