В Японии жертвами жары стали около 30 человек
Большинство умерших - пожилые люди, но среди жертв есть и дети.
В Японии жара уже унесла почти 30 жизней, тысячи человек госпитализированы. Большинство умерших - пожилые люди, но есть и дети.
Так, 6-летний мальчик во время урока на улице не пережил солнечного удара, передает ТСН.
Отмечается, что на этой неделе в центральных регионах Японии столбики термометра доползли до 40 градусов, поэтому власти советуют людям быть крайне осторожными - избегать перегрева и больше пить воды.
Также японцы спасаются от природной аномалии зонтиками и мини-вентиляторами. В общественных местах на людей сверху распыляют холодную воду.
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