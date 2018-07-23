В Японии жертвами жары стали около 30 человек

00:19, 23 июля 2018
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Большинство умерших - пожилые люди, но среди жертв есть и дети.

REUTERS
REUTERS

В Японии жара уже унесла почти 30 жизней, тысячи человек госпитализированы. Большинство умерших - пожилые люди, но есть и дети.

Так, 6-летний мальчик во время урока на улице не пережил солнечного удара, передает ТСН.

Отмечается, что на этой неделе в центральных регионах Японии столбики термометра доползли до 40 градусов, поэтому власти советуют людям быть крайне осторожными - избегать перегрева и больше пить воды.

Также японцы спасаются от природной аномалии зонтиками и мини-вентиляторами. В общественных местах на людей сверху распыляют холодную воду.

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