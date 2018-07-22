В Иране произошло третье за сутки землетрясение, есть пострадавшие
В результате землетрясения на западе Ирана пострадали 20 человек.
По меньшей мере 20 человек пострадали в результате землетрясения, которое ощущалось в воскресенье в районе населенного пункта Тазехабад в провинции Керманшах на западе Ирана.
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение
Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
«Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 5,9, которое произошло в воскресенье на западе Ирана. Согласно его сведениям, эпицентр подземных толчков находился в 76 км к западу от города Керманшах и в 211 км к северо-востоку от Багдада. Очаг стихии залегал на глубине 10 км», - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье на юге Ирана произошли два землетрясения магнитудой 4,6 и 5,4. Информация о пострадавших и разрушениях после этих толчков не поступала.
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