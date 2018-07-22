На Шанхай надвигается тайфун "Ампил", эвакуировали более 190 тысяч человек

11:28, 22 июля 2018
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Тайфун движется со скоростью 25 км/ч и прибудет в Шанхай до полудня по местному времени.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Шанхае из-за приближения тайфуна "Ампил" эвакуировали более 190 тысяч человек.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа". Согласно данным, тайфун движется со скоростью 25 км/ч и прибудет в Шанхай до полудня по местному времени. 

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Из-за приближения стихии отменили 390 авиарейсов, а также круизные туры по реке Хуанпу.

Ранее сообщалось, что на северо-запад Китая обрушились мощные ливни.

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