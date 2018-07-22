Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

22 июля в Украине, кроме южной части, грозы, в отдельных районах ожидается град и шквалы.

В отдельных районах град и шквалы / фото УНИАН

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. "Днем 22 июля в Украине, кроме южной части, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют еще несколько дней дождей в Украине.