Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
22 июля в Украине, кроме южной части, грозы, в отдельных районах ожидается град и шквалы.
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине.
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Об этом сообщает Укргидрометцентр. "Днем 22 июля в Украине, кроме южной части, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют еще несколько дней дождей в Украине.
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