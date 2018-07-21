Рекордная жара в Японии забрала жизни уже 30 человек

На этой неделе в центральных регионах Японии столбики термометра показывали 40,7 градусов по Цельсию, что является рекордно высокой температурой за последние 5 лет.

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В Японии растет количество жертв жары, которая держится уже две недели. На данный момент число погибших достигло 30.

Как передает 112.ua, из-за жары более 40 градусов по Цельсию, продолжающейся две недели, уже умерли 30 человек. Тысячи обратились за помощью врачей. Японское правительство призвало людей соблюдать правила безопасности.

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Отмечается, что на этой неделе в центральных регионах Японии столбики термометра показывали 40,7 градусов по Цельсию, что является рекордно высокой температурой за последние 5 лет.

Японская метеорологическая служба призывает всех граждан пить достаточно воды, чтобы избежать перегрева организма и обезвоживания.

Напомним, ранее сообщалось о 14 жертвах аномальной жары в Японии. Также отмечалось, что жара мешает бороться с последствиями наводнений. В префектуре Хиросима сложились особо тяжелые условия, там продолжаются поиски пропавших без вести и расчистки завалов.

Добавим, что ливни и наводнения начались в Японии 7 июля и затронули 15 префектур, в связи с чем правительство страны распространило предписания об эвакуации 5,9 млн японцев. Число жертв превысило сто человек.