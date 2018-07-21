Синоптики прогнозируют еще несколько дней дождей в Украине (карта)
При этом температура воздуха по всей территории Украины по сравнению с предыдущим днем существенно не изменится. Лишь кое-где незначительно похолодает – на 1 – 2 градуса.
В ближайшие сутки погоду в Украине определит относительно теплая и влажная воздушная масса.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Ночью в северных областях пройдет кратковременный дождь, а днем в Украине, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.
Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 14-19, на побережье морей до 22; днем 23-28, в южных областях до 31.
В Киеве днем пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура ночью 16-18, днем около 25.
В понедельник, 23 июля, в южной части Украины будет преимущественно без осадков, на остальной территории ожидаются кратковременные дожди, грозы.
Ветер западный и северо-западный, 3-8 м/сек.
Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22; днем 23-28 (в западных областях местами 20-22), в южной части 29-32.
В Киеве синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 16-18, днем 25-27.
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Прогноз погоды на воскресенье, 22 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +24...+26
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +26...+28
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +28...+30
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +27...+29
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +25...+27
Киев – +24...+26
Погода в Украине
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Винница+24°... +17°
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Днепр+27°... +18°
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Донецк+30°... +17°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+27°... +12°
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Киев+24°... +18°
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Кировоград+29°... +18°
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Луганск+29°... +19°
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Луцк+26°... +16°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+31°... +19°
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Одесса+31°... +18°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+28°... +18°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+25°... +15°
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Харьков+30°... +18°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+25°... +17°
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Чернигов+23°... +18°
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Черновцы+27°... +17°