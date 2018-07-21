Синоптики прогнозируют еще несколько дней дождей в Украине (карта)

При этом температура воздуха по всей территории Украины по сравнению с предыдущим днем существенно не изменится. Лишь кое-где незначительно похолодает – на 1 – 2 градуса.

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В ближайшие сутки погоду в Украине определит относительно теплая и влажная воздушная масса.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Ночью в северных областях пройдет кратковременный дождь, а днем в Украине, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.

Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 14-19, на побережье морей до 22; днем 23-28, в южных областях до 31.

В Киеве днем пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура ночью 16-18, днем около 25.

В понедельник, 23 июля, в южной части Украины будет преимущественно без осадков, на остальной территории ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный и северо-западный, 3-8 м/сек.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22; днем 23-28 (в западных областях местами 20-22), в южной части 29-32.

В Киеве синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 16-18, днем 25-27.

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Прогноз погоды на воскресенье, 22 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +28...+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +27...+29

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +24...+26