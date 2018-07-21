Ливень превратил дороги Киева и Чернигова в реки (фото, видео)

15:57, 21 июля 2018
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В Чернигове ливень также стал причиной подтопления домохозяйств и подвалов в многоквартирных домах.

В столице в результате ливня затопило дороги / фото facebook.com/vadym.denysenko
В столице в результате ливня затопило дороги / фото facebook.com/vadym.denysenko

В Чернигове ливень стал причиной подтопления домохозяйств и подвалов в многоквартирных домах, спасатели ликвидируют последствия непогоды.

Как сообщает Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области, сегодня в городе в результате интенсивных осадков произошло подтопление 13 частных домохозяйств на нескольких улицах, а также двух отдельных помещений, в частности, центра социального обслуживания и ПАО "Стройиндустрия", а также трех подвальных помещений многоквартирных жилых домов.

Также в результате непогоды подтоплены дворы и дороги Киева. В соцсетях делятся фотографиями и видео последствий ливня. На них видно, как автомобили "плывут" по улицам.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий почти по всей Украине.

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