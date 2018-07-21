Ливень превратил дороги Киева и Чернигова в реки (фото, видео)
В Чернигове ливень также стал причиной подтопления домохозяйств и подвалов в многоквартирных домах.
В Чернигове ливень стал причиной подтопления домохозяйств и подвалов в многоквартирных домах, спасатели ликвидируют последствия непогоды.
Как сообщает Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области, сегодня в городе в результате интенсивных осадков произошло подтопление 13 частных домохозяйств на нескольких улицах, а также двух отдельных помещений, в частности, центра социального обслуживания и ПАО "Стройиндустрия", а также трех подвальных помещений многоквартирных жилых домов.
Также в результате непогоды подтоплены дворы и дороги Киева. В соцсетях делятся фотографиями и видео последствий ливня. На них видно, как автомобили "плывут" по улицам.
Как сообщал УНИАН, синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий почти по всей Украине.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +17°
-
Днепр+27°... +18°
-
Донецк+30°... +17°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+31°... +19°
-
Ивано-Франковск+27°... +12°
-
Киев+24°... +18°
-
Кировоград+29°... +18°
-
Луганск+29°... +19°
-
Луцк+26°... +16°
-
Львов+24°... +14°
-
Николаев+31°... +19°
-
Одесса+31°... +18°
-
Полтава+28°... +18°
-
Ровно+26°... +16°
-
Симферополь+28°... +18°
-
Сумы+26°... +17°
-
Тернополь+25°... +15°
-
Харьков+30°... +18°
-
Херсон+30°... +19°
-
Хмельницкий+24°... +15°
-
Черкассы+25°... +17°
-
Чернигов+23°... +18°
-
Черновцы+27°... +17°